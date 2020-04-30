Пострадавший рыбак спасен в Карелии

Спасательная операция прошла на одном из озер в Медвежьегорском районе Карелии. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля. Известно о нем стало только вчера после того, как Госкомитет Карелии по ОЖ и БН опубликовал сводку происшествий.

По рассказам спасателей, в Кондопожском районе специалистами из медвежьегорского спасательного отряда была проведена операция по доставке на берег пострадавшего гражданина, 1948 года рождения.

«У мужчины, находившегося на острове озера Лижмозеро, поднялось артериальное давление. Трое спасателей с помощью лодки ПВХ доставили мужчину на берег и передали врачам Скорой помощи для дальнейшего обследования»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.