Традиционный общественно-педагогический форум состоится в Петрозаводск

25 августа в Петровском Дворце состоится республиканский августовский общественно-педагогический форум «Воспитание как общенациональный приоритет: ответы региональной системы образования на вызовы времени». О мероприятии рассказали в пресс-службе министерства образования и спорта Карелии.

«В рамках форума запланирована работа 11 тематических площадок, на которых будут рассмотрены вопросы, посвященные всем направлениям развития образования в Карелии»,

- уточнили в ведомстве.

В этот день пройдет пленарное заседание с участием главы республики и министра образования, а также круглый стол с участием педагогической и родительской общественности. Кроме того, на мероприятии пройдет награждение лучших педагогических работников Карелии. Вся программа форума доступна по ссылке. Фото: petrozavodsk-mo.ru.