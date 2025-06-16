16 июня 2025, 08:57
Титулованный мотогонщик разбился насмерть в ДТП
Заслуженный мастер спорта России Николай Красников погиб в Башкирии
фото unsplash.com
Николай Красников погиб в аварии под Уфой в Кушнаренковском районе. Автомобиль под управлением 40-летнего мотоспортсмена столкнулся со встречными грузовиками, пишут «Известия».
Красников был восьмикратным чемпионом мира в личном зачете, 12-кратным чемпионом мира в командном зачете, многократным чемпионом и обладателем Кубка России по мотогонкам на льду.
Заслуженный мастер спорта России родился в Курганской области, мотокроссом занимался с 11 лет, затем занимался мотогонками на льду. В 2011 году возглавил Федерацию мотоспорта Башкирии, был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан». Спортивную карьеру Красников завершил в 2023 году. © «Петрозаводск говорит»