04 декабря 2023, 14:41
Тигр убил мужчину и его пса в Хабаровском крае
В российском регионе выясняются обстоятельства гибели человека от лап хищника
В Хабаровском крае тигр напал на человека и убил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным источника, тигр утащил в лес собаку жителя одного из населенных пунктов. Мужчина пошел по следам и вскоре наткнулся на хищника возле добычи. Зверь расценил это как угрозу и напал на человека. Тело мужчины со следами воздействия животного было обнаружено в лесу.
Следователи проводят проверку по факту трагедии. Решается вопрос об «изъятии особи тигра из дикой природы». // Фото: unsplash.com / Ralph Mayhew