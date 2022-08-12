Теплая погода порадует жителей Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем переменный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+14, днем +21, +23. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +14, днем +19, +24.

По данным федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +10, днем +20;

В Кондопоге ночью +11, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +22;

В Олонце ночью +8, днем +24;

В Пудоже ночью +7, днем +23;

В Сегеже ночью +11, днем +21;

В Сортавале ночью +11, днем +23;

В Суоярви ночью +9, днем +21.

Со следующей недели в Карелии существенно потеплеет. (фото unsplash.com, Dewang Gupta)