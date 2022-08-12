Теплая погода порадует жителей Карелии в субботу
В субботу в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем переменный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+14, днем +21, +23. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +14, днем +19, +24.
По данным федерального гидрометцентра, в Калевале ночью +10, днем +20;
В Кондопоге ночью +11, днем +22;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +22;
В Олонце ночью +8, днем +24;
В Пудоже ночью +7, днем +23;
В Сегеже ночью +11, днем +21;
В Сортавале ночью +11, днем +23;
В Суоярви ночью +9, днем +21.
Со следующей недели в Карелии существенно потеплеет. (фото unsplash.com, Dewang Gupta)