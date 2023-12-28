28 декабря 2023, 17:48
Температура воздуха в Карелии в пятницу опустится до -24 градусов
Синоптики Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 29 декабря
В пятницу в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер восточных направлений, ночью слабый, а днем умеренный. Температура ночью опустится до -9, -14 градусов, местами похолодает до -19, -24 градусов. Днем ожидается -6, -11 градусов, местами будет -13, -18 градусов.
В Петрозаводске тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточных направлений, ночью слабый, а днем умеренный. Температура ночью будет -10, -12 градусов, днем -8, -10 градусов. // фото: pixabay.com