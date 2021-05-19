Tele2 и РАНХиГС определили победителей-стипендиатов

Стипендиальная программа Tele2 и карельского филиала РАНХиГС проводится третий год подряд. В программе могли принять участие студенты очной формы обучения всех курсов академии. В итоге было сформировано 11 команд, из которых 5 вышли во второй этап конкурса. Студенты разработали проекты, посвящённые проблематике цифровизации различных сфер экономики и предложили варианты решения задач в рамках тем: «Мобильное приложение для тебя», «Мобильный оператор для студентов», «Вызовы для бизнеса в условиях пандемии», «Новые инструменты для продвижения бренда Tele2».

Публичная защита работ финалистов прошла 17 мая в рамках XXV межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Управление: история, наука, культура». Студенты презентовали результаты своих исследований членам экспертной комиссии, в которую вошли преподаватели академии и сотрудники компании Tele2. В частности, от оператора в качестве экспертов выступали директор петрозаводского филиала Андрей Зыкин и руководитель службы по работе с региональными органами власти Вячеслав Гришин. Каждому номинанту выставляли баллы по заданным критериям.

По итогам защиты и обсуждения проектов экспертный совет определил победителя - команду студентов 1 курса направления «Эффективное государственное и муниципальное управление» в составе Шаров Григорий, Шибеко Юлия, Екимова Ксения, Леонтьева Алена.

Студенты в течение года работали над проектом «Цифровая экосистема для студента».

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

«Поздравляю победителей и участников конкурса от лица всего жюри! В условиях пандемической реальности тема работы каждой команды была непосредственно связана с цифровизацией различных областей бизнеса. В некоторых проектах мы видим потенциал и перспективу - у нас есть желание реализовывать и использовать идеи молодежи»

Вячеслав Гришин, руководитель службы по работе с региональными органами власти Tele2 Россия:

«Помимо проработанности исследования и реалистичности идеи оценивалось и качество выступления. Мы надеемся, что опыт участия в таких программах помогает студентам развиваться всесторонне и прокачать различные способности, чтобы ребята имели возможность в будущем продолжить свой профессиональный путь с достойного старта»

Роман Пивненко, директор карельского филиала РАНХиГС: