Пограничное управление приглашает молодых петрозаводчан на службу

Петрозаводчан до 35 лет приглашают на службу по контракту в пограничное управление ФСБ по Карелии, сообщили сегодня в городской администрации. Также горожан приглашают на учебу в образовательные организации ФСБ.

Чтобы попасть на службу, нужно соответствовать определенным требованиям. В частности, рассматриваются кандидаты с образованием не ниже среднего общего, прошедшие военную службу по призыву, граждане без судимостей и административных наказаний в виде лишения водительских прав.

Подробности о трудоустройстве готовы рассказать по телефонам: 8(924) 190-76-05, 8(815) 33 -53-142. (фото seyminfo.ru)