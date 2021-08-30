Теле- и радиоканалы замолчат завтра на севере Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений сигнала теле- и радиоканалов на неделю с 30 августа по 5 сентября.

На этот раз график получился коротким - телевидение и радио замолчат только в поселке Лоухи. Это произойдет завтра, 31 августа, с 13 до 16 часов. Перерыв в вещании связан с плановым отключением электроэнергии.

Обо всех перерывах в трансляции теле- и радиоканалов в Карелии можно узнать в специальной рубрике на сайте РТПЦ. Фото pixabay.com/JESHOOTS-com