12 сентября 2025, 16:49
Технопарк по переработке водорослей построят в Петрозаводске
Технопарк «БиоТех» разместится на Онежской флотилии до конца 2027 года
фото: «Петрозаводск говорит»
На улице Онежской флотилии в Петрозаводске планируют организовать новый технопарк «БиоТех». Он разместится с уже существующим технопарком «Карельские продукты».
Новая площадка в Петрозаводске будет специализироваться на обрабатывающей промышленности, включая переработку беломорских водорослей. Проект еще должен пройти государственную экспертизу.
На строительство технопарка направят федеральную субсидию в размере 350 миллионов рублей. Построить его планируют до конца 2027 года.
Ранее мы писали, что в Карелии собрали рекордный «урожай» водорослей.