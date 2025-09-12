12 сентября 2025, 16:49
Экономика

Технопарк по переработке водорослей построят в Петрозаводске

Технопарк «БиоТех» разместится на Онежской флотилии до конца 2027 года
деньги
фото: «Петрозаводск говорит»

На улице Онежской флотилии в Петрозаводске планируют организовать новый технопарк «БиоТех». Он разместится с уже существующим технопарком «Карельские продукты».

Новая площадка в Петрозаводске будет специализироваться на обрабатывающей промышленности, включая переработку беломорских водорослей. Проект еще должен пройти государственную экспертизу.

На строительство технопарка направят федеральную субсидию в размере 350 миллионов рублей. Построить его планируют до конца 2027 года.

Ранее мы писали, что в Карелии собрали рекордный «урожай» водорослей.

технопарк
Онежская флотилия
субсидия
водоросли