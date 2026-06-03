T2 установила рекорд по строительству сети в 2025 году

Оператор увеличил количество сайтов на восемь тысяч, базовых станций – на 37 тысяч, скорость передачи данных в среднем на 33,5%, внедрил VoWiFi во всех регионах присутствия и завершил год с нулевым количеством аварий первого приоритета

Фото: Пресс-служба Т2 (автор Иван Пушкарев)

В 2025 году Т2 сосредоточилась на программе по импортозамещению оборудования сети и расширении покрытия во всех регионах присутствия. Число базовых станций компании приросло на 37 тысяч, количество сайтов увеличилось на восемь тысяч – это исторический рекорд на рынке мобильных операторов. При этом треть сайтов 2025 года была построена на отечественном оборудовании. Всего за 2024-2025 годы сеть Т2 расширилась на 23% в сайтах и на 29% в БС. На рекордные показатели повлиял в том числе запуск нового региона – Ставропольского края, а также исполнение государственных программ, включая строительство на автодорогах. На сентябрь 2025 года Т2 покрыла 75% федеральных трасс.

На конец года на сети Т2 работает свыше четырех тысяч логических (поддерживающих GSM/LTE) базовых станций «Булат» – единственных российских БС, работающих в двух стандартах и обслуживающих голосовой трафик. Станции функционируют на базе мультиоператорской базовой сети. Благодаря этому все операторы «большой четверки» совместно используют инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории. С активным применением отечественных технологий Т2 сфокусировалась и на восточной части страны – в сентябре 2025 года первая БС «Булат» был установлена на территории Приморья.

За год скорость передачи данных на сети Т2 увеличилась в среднем на 33,5% – этому способствовал вывод нового частотного диапазона LTE2300, масштабный рефарминг и строительство новых сайтов. Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) внедрена во все регионы присутствия Т2. Проект стал логичным продолжением запуска VoLTE в 2024 году. К концу года трафик VoWiFi превышал 5 миллионов минут в сутки.

В марте Т2 завершила пусконаладку и интеграцию оборудования ядра пакетной коммутации «Протей» на сети макрорегиона «Волга». В планах на 2026 год – переключение на отечественное решение макрорегиона «Сибирь». Ранее никто в стране не создавал ядро сети, способное обслуживать миллионы пользователей одновременно.

Специалисты T2 реализовали техническую готовность к запуску NB-IoT (стандарта связи для интернета вещей) во всех регионах. Технология внедрена в Волгоградской и части Ленинградской области. Дальнейший разворот будет осуществляться в локациях с повышенным спросом на M2M.

Рекордные темпы строительства последних лет вывели нас в лидеры по количеству сайтов в сети среди операторов, что косвенно доказывает наше первенство по покрытию. Прирост в восемь тысяч сайтов за год – это рекорд, который вряд ли сможет побить кто-либо из операторов. Поддерживать динамику стройки и сдерживать затраты нам помогают в том числе собственные бригады строительно-монтажного управления. СМУ в контуре компании – большой проект Т2, который способствует быстрой и эффективной реализации любых инфраструктурных проектов. Еще одно достижение – наша башенная компания «Пилар» максимально приблизилась к первому месту по количеству АМС. В последующие годы мы будем придерживаться курса на импортозамещение в самых востребованных для развития направлениях и внедрять современные технологии для улучшения клиентского опыта наших абонентов,

- подчеркнул заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев.

Исторический результат по стройке мы показали и на Северо-Западе: только в Петербурге мы вывели в эфир 400 новых базовых станций. В целом по макрорегиону запустили свыше 600 новых объектов связи, из них 15% заработали в малых населенных пунктах, где жители впервые получили доступ к цифровым сервисам. В 2026-м будем поддерживать высокий темп – в планах расширение сети по ключевым направлениям в городах, СНТ, на автодорогах, в метро и крупных промышленных объектах,

- отметил технический директор макрорегиона Северо-Запад T2 Сергей Глущенко.

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