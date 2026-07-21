Сюита молодого карельского композитора прозвучит в Филармонии

26 ноября вечер можно провести с любимцами карельской публики квартетом «Четыре четверти» (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

В программе концерта, который состоится 26 ноября в Карельской филармонии, прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Вивальди, Тихонова, Бабаджаняна, Пьяццоллы. Дороги музыки для многих не мыслимы без песни, поэтому в концерте примут участие трое вокалистов, солисты филармонии Валентина Каменская (сопрано), Алина Кардакова (меццо-сопрано) и Сергей Чекулаев (баритон).

Это будет завершающий концерт проекта «Дорогами музыки с Квартетом русских народных инструментов «Четыре четверти», за полгода работы которого четверка музыкантов объехала города и поселки Карелии, а также побывала в Великом Новгороде.

Именно на заключительном концерте можно будет услышать полную версию сюиты молодого карельского композитора Анны Афанасьевой, специально написанной для квартета. Сюита называется «Брэгги» (селфи, которому завидуют все друзья, знакомые и подписчики), состоит из трех частей: «Хорошо», «Маленькое черное платье» и «Сегодня мой день!»

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