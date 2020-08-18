Сябитова подсказала россиянкам способ, как женить на себе мужчину

Телесваха из популярной передачи «Давай поженимся!» продолжает делиться с россиянками советами о том, как связать свою судьбу с партнером.

Роза Сябитова в своем «Инстаграме» раскрыла способ, как можно женить на себе мужчину.

Самый старый и проверенный путь, это стать для мужчины незаменимой и показать, как партнер вам необходим, приводит мнение телесвахи «Лента.ру». Чтобы достичь этой цели, есть несколько способов. Можно, например, стать его «рекламным агентом», рассказывать о его достоинствах, или вдохновить мужчину, чтобы он мог положиться на женщину.

Можно прибегнуть к научным достижениям, чтобы добиться внимания мужчины. В качестве примера телесваха привела выработку условного рефлекса на ассоциации, такие как запах. По словам Сябитовой, этот принцип напоминает опыты русского ученого Павлова с собаками.

Также, по мнению ведущей, завладеть вниманием мужчины можно через поощрение за хорошее отношение к женщине. Сябитова полагает, что женщине нужно бурно, эмоционально реагировать на что-то приятное, вроде подарков, тогда мужчина повторит свой поступок.