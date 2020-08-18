Эксперт рассказала о пользе режима в полете для телефона

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева разъяснила плюсы использования режима в полете для смартфона на земле, передает «Прайм».

Первоначально этот режим был разработан, чтобы на борту пассажиры не создавали помехи датчикам и электронике самолета. Но на земле у опции также немало плюсов. В частности, ее удобно использовать при проблемах с подключением к Wi-Fi. При этом устройство не обязательно перезагружать, достаточно всего на секунду включить этот режим.

Аналогичным способом можно переподключиться к сотовой сети. Также этот режим полезен, когда аккумулятор телефона почти разрядился. Чтобы сберечь зарядку, эксперт советует дополнительно выключить функцию геолокации. Режим в полете подойдет и для тех, кто находится в поезде. По словам эксперта, опция будет полезна и дома.

«С включенным режимом «в полете» вас никто не отвлечет от мобильной игры (если она не требует онлайн-присутствия). А «условно-бесплатные» игры будут показывать гораздо меньше рекламы, - отмечает эксперт.