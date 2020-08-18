Врач рассказала об опасности вчерашней заварки

Россиянам рассказали, почему вредно пить вчерашний чай. Об опасности заварки «Комсомольской правде» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в простоявшей ночь заварке развиваются плесневые грибы, которые попадая в организм, отравляют его микотоксинами. Эта плесень способна выжить, если ее залить кипятком. В пленке, которая образуется на чае, со временем появляется патогенная микрофлора. Ее размножение ускоряется за счет сахара. Как отмечает Соломатина, постоявшей заваркой не отравишься, но организм человека начнет бороться с патогенной микрофлорой, будет тратить свою энергию и ресурсы.

«В результате система адаптации ослабевает, а дальше срабатывает правило «там где тонко там и рвется»,

- предупреждает диетолог. Может начаться аллергия, случиться сбой в работе кишечника. Токсины ударят по печени, но может пострадать и сердце.

Также эксперт считает неоднозначной ситуацию с чайными пакетиками. В частности, в пакетики могут расфасовать низкокачественное сырье, а недобросовестный производитель мог нарушить технологию, из-за чего плесневые грибки попали в пакетики на стадии производства. Тогда, как предупреждает врач, уже не важно, насколько свежа заварка напитка.