Суточное количество зараженных коронавирусом растет в России

За последние сутки в России выявлены 13 447 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем днем ранее. Умерли 480 пациентов. Выздоровели 18 730 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1950 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1094, в Вологодской области - 222, в Ленинградской области - 187, в Архангельской области - 175, в Мурманской области - 130.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 125 598 раз. Скончались 81 926 человек.

Напомним, в Карелии 17 февраля выявлены 162 новых заболевших. Фото oralhealthgroup.com