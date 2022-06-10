Субботняя погода будет располагать к отдыху на природе

Переменная облачность и теплая погода ожидается в Карелии 11 июня. Согласно прогнозу Гидрометцентра РК, в республике не будет осадков.

Температура днем +18, +23 градуса, ночью +5, +10 градусов. Ветер юго-восточный и южный.

В Петрозаводске в субботу тоже переменная облачность. Дожди возможны, но небольшие.

Температура воздуха днем составит +19, +21 градус, ночью будет +8, +10 градусов. Ветер тоже южный и юго-восточный. // Фото: Maria Orlova/ www.pexels.com