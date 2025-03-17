Студентка разбила автомобиль «Рено» под Петрозаводском

Дорожные условия оказались не по зубам начинающему водителю. Итог – разбитый автомобиль и травмы.

Авария произошла днем 14 марта на пятом километре автодороги «Кола, 435 км – Петрозаводск».

В Госавтоинспекции сообщили, что автомобилем «Рено» управляла 18-летняя девушка – начинающий водитель. Она не учла дорожные условия, в итоге легковой автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. В результате аварии девушка получила телесные повреждения.