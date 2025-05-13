Столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео

В понедельник вечером в Петрозаводске произошла дорожная авария на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Ригачина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге в час пик оказалось затруднено. © «Петрозаводск говорит»