13 мая 2025, 07:13
Столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео
Две машины не поделили дорогу на улице Ригачина в карельской столице
Фото, видео CityLink
В понедельник вечером в Петрозаводске произошла дорожная авария на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Ригачина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге в час пик оказалось затруднено. © «Петрозаводск говорит»