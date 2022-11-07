Столетний юбилей отметила петрозаводчанка в день Великого Октября

День 7 ноября ровно 20 лет назад в России по-прежнему оставался красным днем календаря. Тогда мы отмечали уже не как в Советском союзе – День Великой Октябрьской социалистической революции, а День примирения и согласия. Но, конечно, в России оставалось множество людей, которые 7 ноября отмечали совсем другой праздник, который был связан с переворотом 1917 года.

Карельские коммунисты встали в тот день в свою колонну. С ними накануне торжеств встретился корреспондент телеканала «Ника Плюс», свой репортаж он украсил кадрами из киножурнала «Советская Карелия». На протяжении долгих лет работы над киножурналом его авторы в ноябре всегда снимали мирную праздничную демонстрацию. Вспомнить, как она выглядела, можете и вы.

На вопросы отвечал Александр Ильюков, тогда второй секретарь рескома КПРФ: «Октябрьская революция – это сама по себе прекрасный взлет мысли и освобожденного народа. Освобожденный народ проявил чудеса своего созидательного труда. У идеалов Октября прекрасное будущее. Потому что сам ход исторического развития общества таков – от простейшего состояния общества к высшему. Так что нам деваться некуда. Нас впереди ждет социализм.

Наша партия представляет не чьи-то профессиональные интересы, а интересы тех, кто сегодня социально унижен и оскорблен. Вы знаете статистику, таких у нас сейчас 75% населения страны. Неслучайно за коммунистов на всех выборах голосует до 30-35 миллионов человек.

С точки зрения социальной в основной своей это представители технической и творческой интеллигенции. Отрадно то, что примерно 80% коммунистов имеют среднее техническое и высшее образование. Приток представителей рабочего класса имеется. У нас есть прекрасные партийные коллективы из Онежского тракторного завода и завода Тяжбуммаш.

Большинство коммунистов за наступательность в работе, требовать на акциях протеста от властей дела, а не обещаний, защищать рабочие коллективы наиболее яростно, твердо и убежденно.

Членство в нашей партии стабильно на протяжении уже многих лет. Если потери и есть, они только возрастные. К нам постоянно идет приток молодых коммунистов. Вот и сегодня мы будем принимать в партию трех новых молодых людей, представляющих интеллигенцию. Численность нашей организации в Петрозаводске примерно 480 человек, по республике – свыше 1200 человек».

Напоследок Александр Ильюков поздравил всех с очередной годовщиной Великого Октября.

Героиня следующего репортажа 7 ноября 2002 года отметила столетний юбилей. Несмотря на вековой возраст, год Великой Октябрьской революции Прасковья Герасимовна Заплаткина помнила прекрасно. В 1917 году ей было всего 15 лет. У Прасковьи Герасимовны было 7 внуков и 9 правнуков, а также длинная и очень непростая жизнь.

Кстати, Прасковья Заплаткина была землячкой Владимира Ильича Ленина, лидера революционеров. Она родилась в Симбирской губернии, в поселке Потьма. Крестьянская семья жила зажиточно, о вольнодумстве не помышляла. В 1917 году, когда в поселке появились первые революционные веяния, Прасковья была совсем юной, впрочем, она только что успела выйти замуж за первого сапожника в округе. По ее воспоминаниям, большевики местным мужикам не понравились: «Коммунисты пришли, и всю церковь разбили, истыкали. Была красивая такая часовня. Стекла, все побили. Этих коммунистов наши деревенские взяли и утопили в прорубь. Четверых. Они командовали». После этого в поселок пришел карательный отряд. «Стреляли народ. Кто что скажет – на моих глазах, я видела, как стреляли. Один там застрелил одного, второго. Мы вышли из дома, бежим, а он говорит – идите, я еще и батюшку застрелил!» - вспоминала юбилярша.

После революции у зажиточной семьи отобрали и скот, и имение. Жить стало нечем, а в колхоз кулаков не брали. Семья переехала в Карелию, на станцию Масельская. Муж Прасковьи Герасимовны поступил работать вагонным мастером на железную дорогу. Она вспоминает, что он был настоящим стахановцем. Но это не уберегло его от государственной машины. В 1937 году по доносу соседа Ивана Агафоновича арестовали. По иронии судьбы произошло это 7 ноября, в день рождения жены. «Звонят, пришли трое. Говорят – хозяюшка, можно обыск вам сделать? Я говорю – пожалуйста. Мы же ничего такого не делаем. Сделали обыск и говорят – ну, пойдем с нами ненадолго, он придет сейчас. И вот взяли. Собрался он и ушел. И все», - рассказывала Прасковья Заплаткина.

По несправедливому обвинению супруга расстреляли. Прасковья Герасимовна осталась одна с тремя детьми. Пережила Зимнюю и Великую Отечественную войны. Работала и в колхозе в оккупации, и на железной дороге смазчицей. Она шутила, что за сто лет сносила все здоровье. С вековым юбилеем ее приходили поздравлять сотрудники мэрии, принесли цветы, желали долгих лет жизни. Но Прасковья Герасимовна возразила, что устала, ведь сто лет – это очень долго. Но смерть кликать она не собиралась, и считала, что нужно жить столько, сколько на роду написано.

Таким было 7 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.