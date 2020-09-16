Стиль модерн развивался в заонежской деревне Толстиково

Текст: Ольга Малышева

В Национальном музее Карелии работают одновременно три выставки под общим названием «Северный дизайн: линии и формы. История карельского дизайна» и посвящены они юбилею республики. Простому обывателю здесь многое непонятно: почему музей в год столетия республики говорит о столетии карельского дизайна, какие открытия ждут зрителей на выставках, как был осуществлен проект, подразумевающий сотрудничество с дизайнерами и ремесленниками? Об этом разговор с ученым секретарем Национального музея Денисом Кузнецовым (Д.К.) и дизайнером Евгенией Маккоевой (Е.М.).

— Во всех пресс-релизах музея подчеркивается, что эти выставки созданы в рамках проекта «Лаборатория северного дизайна». Что же это за лабораторная работа и для чего нужна музею?

Д.К. — Проект «Лаборатория северного дизайна» победил в конкурсе «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В сентябре 2018-го он стартовал, в августе этого должен был завершиться, но из-за эпидемии covid-19 продлен до декабря. Проект направлен на сотрудничество музейных специалистов с арт-сообществом — небольшой, но очень дорогой нам аудиторией, в которой много людей, в большой степени влияющих на культуру. Не случайно идея проекта возникла у нас троих: Евгении Маккоевой, дизайнера, Светланы Кольчуриной, директора Ассоциации «Эхо», давно работающей с ремесленниками, и у меня, музейного работника.

Наше сотрудничество не абстрактное, оно уложено в несколько конкретных задач. Первая уже решена: в июне в помещении бывшего музейного кафе открылся Музейный магазин.

Магазин магазину — рознь

— Чем же музейный магазин отличается от магазина сувениров?

— Наш магазин призван способствовать коммуникации музея и посетителей. Он расположен в помещении бывшего музейного кафе, спроектирован дизайнерским бюро «RELIEF», а конкретно работали над проектом Катя Воронова и Арина Силкина, задачи им ставила Евгения Маккоева. В его интерьере появилась графика на четырех языках, используются природные карельские материалы — береста, мох, дерево. Это оригинально, интересно, гармонично. В интерьере многое связано с музейными выставками, даже в оформлении находящегося здесь набора из кресла, шкафчика и подушки дизайнер Яна Пермякова использовала мотивы вышитого полотенца, представленного в постоянной экспозиции.

Среди разнообразной продукции музейного магазина, фирменные сувениры проекта выделяются тем, что они сделаны с опорой на наследие, на экспонаты, которые можно увидеть в Национальном музее. Магнитики в виде осколков первобытной керамики, настенные тарелки с ямочно-гребенчатым орнаментом сделаны Оксаной Учень, керамистом из Сортавалы, и по древней технологии обожжены на костре. Изображения на кружках тоже связаны с археологией, петроглифами Карелии. Это Александр Трифонов и Боремир Бахарев, коллеги из Санкт-Петербурга, побывали у нас на семинаре и заинтересовались проектом, а когда мы в конце прошлого года объявили конкурс на создание сувенирной продукции, они откликнулись.

Брелок петербургских дизайнеров с изображением петроглифа лося — это практически произведение ювелирного искусства, где применена сложная техника; броши по средневековым мотивам сделаны победителем музейного конкурса Мариной Струковой.

— Вы сказали, что провели семинар. Это тоже часть работы «Лаборатории северного дизайна»?

— За два года мы провели несколько семинаров о взаимодействии дизайнеров, ремесленников и музеев. К нам приезжал с лекциями Павел Ульянов, один из ведущих российских специалистов по северному дизайну, семинаром по работе с наследием руководил Дмитрий Ойнас, директор проектов автономного некоммерческого объединения «Коломенский Посад», президент делового клуба «Наследие и экономика», лекцию и практические занятия по брендированию карельского дизайна провела Татьяна Батова, старший преподаватель из Мурманского университета. Петербуржцы Владимир Быстров, экспозиционный дизайнер, и Андрей Пунин, куратор арт-проектов и преподаватель Высшей школы экономики рассказали о сотрудничестве дизайнеров, художников и музейщиков при создании выставок. О своем опыте рассказывали менеджеры сувенирных музейных и арт-магазинов из Ярославля, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы. Мы делились мнениями, что было очень полезно для понимания, что же такое карельский дизайн, и для разработки идеи посвященных ему выставок.

Три выставки

— Любопытно, что когда Финляндия готовилась отмечать 100-летие своей независимости, Национальный музей Финляндии открыл выставку под названием «10000 лет финскому дизайну». Национальный музей Карелии в год столетия образования нашей республики говорит о столетии карельского дизайна. Почему?

— Дизайн как деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий появился после социальных революций начала ХХ века. В это время рождается дизайнерский проектный подход в таких центрах, как «Баухаус» в Германии и ВХУТЕМАС в России, провозгласивших единство среды, архитектуры, интерьера, искусства и технологий. Юбилей республики символически совпадает с эпохальными событиями для появления дизайна. Именно поэтому выставки о карельском дизайне перекликаются со столетием Республики Карелия. Дизайн в ХХ веке создал тотальную предметную среду человека, и она не может быть осмыслена без истории дизайна.

— Как выставки решают эту задачу?

Е.М. — Наша выставка «Формы времени» посвящена истории развития карельского предметного дизайна, но мы с Екатериной Логвиненко, куратором выставки, сознательно отказались от хронологического подхода. Мы предлагаем зрителям самим почувствовать и понять, что такое карельский дизайн. Подсказками им служат moodboard — «доски настроения», расположенные в зале. Дизайнер Лада Дымкина предлагает представить, чем вдохновлялся мастер, где искал настроение, берясь за работу. Одна доска посвящена ремесленным техникам, труду и «Калевале» — источнику вдохновения карельских мастеров. Вторая доска – природе и материалу. Вообще, «доска настроения» – прием современного дизайнерского мышления, но тут он немножко перенесен во времени, в XIX и XX века.

Одни из самых старинных экспонатов на выставке — расписные прялки. Рядом невозможно не заметить тарелку с орнаментом, очень похожим на узор прялки, но сделанным уже в ХХ веке на предприятии «Карельские сувениры». То есть домашняя утварь, роспись, вышивка и крой традиционной одежды предстают в качестве основы для дальнейшего развития художественных традиций края уже в продукции артелей 1920-30-х гг. («Карельская береза», «Заонежская вышивка»), швейного и обувного производства Петрозаводска 1940-50-х гг., керамического производства комбината «Прионежский», изделий комбината «Карельские сувениры», лыжной продукции и мебели «Сортавальского мебельного комбината» во второй половине ХХ века. Все вырастает из всего.

Д.К. — Основным материалом для изготовления предметов издавна в Карелии было дерево. Одним из символов этой выставки и проекта стал деревянный сувенир «Космонавт», сделанный по эскизу Алексея Акимова. Он был многосторонним мастером, одно время работал главным художником Петрозаводска, оформлял витрины магазинов, разрабатывал оформление городских праздников, работал с комбинатом «Карельские сувениры». Мы планируем одну из сувенирных линеек по мотивам игрушек посвятить творчеству Алексея Акимова и Нины Родионовой, искусствоведа, талантливого графического дизайнера, художника-оформителя. Она тоже работала с «Карельскими сувенирами».

Е. М.— Дерево — материал мебельных мастеров. Выставленные в ряд стулья от архаичного, сработанного из корневища, до изящного в стиле модерн, сделанного мастером Никифоровым из заонежской деревни Толстиково, показывают, как менялись мастерство и вкусы карельских мебельщиков.

— Если вам скажут, что в заонежской деревне Толстиково развивался стиль модерн, — верьте.

Д.К. — Дизайн в Карелии развивался с учетом мировых тенденций, продукция была востребованна. На одном из семинаров проекта я спросил Андрея Пунина, куратора выставочного центра «Манеж» в Санкт-Петербурге, что он представляет, когда говорят о карельском дизайне. «Лыжи с яркой надписью «Karjala» на белом снегу». Действительно, лыжи сортавальского производства продавались по всему Советскому Союзу. Важно, что в музее есть коллекция лыж и мебели Сортавальского комбината, керамика Прионежского комбината. Для меня как музейщика важно, что по этим коллекциям можно проследить эволюцию изделий, как менялся и совершенствовался дизайн. В свое время наш музей хорошо документировал современное ему производство, он получал образцы напрямую от предприятий. Сейчас таких возможностей пополнять фонды экземплярами современной промышленной продукции и ремесленными изделиями у музея нет. Ремесленники и дизайнеры предоставляют свои работы для выставок, а потом вещи возвращаются в их мастерские. Вернутся ли они в музей, или мы будем спустя время искать их для музейных коллекций – это вопрос. Эти проблемы мы тоже стараемся обсуждать в лаборатории.

Е.М.— У нас есть и другие утраты, например в архитектуре — признанной колыбели для дизайна. Любопытно, что в Карелии были представлены многие архитектурные стили. Деревянный Дом крестьянина на улице Гоголя (позднее там располагался Национальный театр, еще позже — филармония, Центр национальных культур) был построен в стиле модерн, но, к сожалению, в 2002 году сгорел. Построенный в стиле конструктивизма почтамт на улице. Дзержинского перестроили в послевоенное время.

Еще одно конструктивистское здание — Дом культуры с залом на тысячу зрителей, стоявший на месте нынешней гостиницы «Маски», был разрушен в 1941 году.

Здания проспекта Карла Маркса в Петрозаводске послевоенного времени построены в стилях неоренессанса и неоклассицизма но если присмотреться, то в лепнине фасадов можно увидеть карельские мотивы: шишки, хвойные ветви в орнаментах, балясины, как у деревянных домов. На здании швейной фабрики на пр. Александра Невского «деревянные» наличники в каменном исполнении, то есть в использовании архитекторами глобальных стилей прослеживается наш местный колорит. Даже в кварталах массовой застройки 1960-1980-х годов его можно найти в узорах ограждений балконов, в декоративных решетках, соединяющих дома.Особенности карельского дизайна — лаконичность, как в скандинавском, национальный стиль, основанный на культуре и истории края.

— Если в работе над выставкой «Формы времени» вы искали мотивацию авторов представленных предметов, заглядывали в их творческую лабораторию, то чем была интересна для вас работа над выставкой «Линия времени» о графическом дизайне Карелии?

Д.К.— Нам хотелось рассказать об истории графического дизайна так, чтобы было интересно и профессионалам, и широкой публике.

Мы выстроили круговой маршрут: 13 афиш, плакатов и эскизов к ним, шесть книг из которых пять – издания «Калевалы», расположены по принципу «линии времени», начиная с 1918 года, заканчивая 1989 годом. Экспонаты сопровождаются подробными комментариями. Эти тексты подготовила искусствовед Мила Бузова, а дизайнер Тамила Асанова при кураторской поддержке Евгении оформила инфографику. Внимательный посетитель может не только рассмотреть уникальные произведения из музейного собрания, увидеть в них приметы карельского дизайна, но и понять, как работают графические дизайнеры с темой, как используют иллюстрирование, шрифты, цвета, технологии.

В наш проект входит еще одна выставка, она посвящена промышленному дизайну и рассказывает о проектировании и производстве трактора ТДТ-55 «Онежец» на Онежском тракторном заводе. Эта машина стала первым в мире универсальным гусеничным шасси для размещения на нем разного оборудования и самым массовым изделием карельского тракторостроения. При выборе темы этой выставки кураторы учитывали место, где она будет размещена, — это прогулочная «Комариная тропа», которая находится на бывшей территории завода. Напротив выставки – арт-кластер «Синий коридор», оплот творческих индустрий Петрозаводска.

Мы намеренно не брали на выставки проекта произведения современных дизайнеров. Их представляет в этом году Карельское отделение Союза дизайнеров России в рамках фестиваля «Петрозаводск – столица российского дизайна». Мы же обратились к истории дизайна.

В Карелии нет музея истории дизайна но издания и выставки проекта определили предметы на эту тему в коллекциях Национального музея. И если дизайнеры, исследователи, преподаватели и студенты захотят получить информацию по истории дизайна, то ее гораздо проще найти. Мы также планируем подготовить итоговое издание - Атлас северного дизайна - и выпустить его в конце проекта.

Е.М. — Еще у нас прошла маршрутная лаборатория, где мы обсуждали разные идеи, например, сделать маршрут по интересным для дизайнеров предметам в постоянной экспозиции музея. Уже начали работать над путеводителем с рабочим названием «Немыслимый Петрозаводск». Предложили творческим людям рассказать о местах, связанных с культурой, дизайном, о маршрутах, по которым они ходят. Это будет печатное издание. Взяв его в руки, можно будет пройтись по городу и посмотреть на него глазами художника или дизайнера. В подготовке путеводителя уже приняли участие около 50 человек. Они рассказали и нарисовали свои любимые места в Петрозаводске. Наши коллеги из Москвы, увидели некоторые рисунки и уже хотят приобрести будущий арт-гид.