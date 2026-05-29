Стихийная свалка выросла в лесу на юге Карелии

Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Питкярантском округе

Фото "Петрозаводск говорит"

В Питкярантском округе прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения закона в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что на территории Питкярантского лесничества выросла несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Ликвидировать ее никто не собирался. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием очистить лес в течение одного месяца. Суд встал на сторону надзорного органа, в итоге свалка была ликвидирована.

