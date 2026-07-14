Старый Новый год в филармонии: «Собака на сене» с оркестром «Онего»

Тринадцатого января Карельская филармония приглашает на праздничный вечер в компании с героями бессмертной комедии Лопе де Веги «Собака на сене» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Капризные женщины – прекрасны, темпераментные мужчины – жарче огня! Именно за этим пламенем страсти и весёлых, лёгких переживаний публика придёт в Карельскую филармонию 13 января.

«Собака на сене» в Карельской филармонии – это горячо любимая зрителями музыкально-литературная версия комедии испанского драматурга Лопе де Веги в исполнении Оркестра русских народных инструментов «Онего» и заслуженных артистов Карелии Александра Картушина и актрисы Театра драмы «Творческая мастерская» Натальи Мирошник.

Над хитросплетениями сюжета «Собаки на сене» весь мир смеётся уже более 400 лет. Трогательные сценки о запретной любви и страсти главных героев – красавицы Дианы и её секретаря Теодоро – неизменно вызывают улыбки зрителей.

Экранизация пьесы «Собака на сене» в 1977 году режиссёром Яном Фридом, где главные роли исполнили Михаил Боярский и Маргарита Терехова, стала любимой картиной-мюзиклом нескольких поколений жителей нашей страны. Это классика отечественного кино, фильм, в котором прекрасно всё! Ну а песни, написанные Геннадием Гладковым, удивительно точно попавшим в мелодические характеры героев, не только добавили фильму обаяния и ярких красок, они «ушли в народ», став хитами. Все эти песни будут звучать со сцены Карельской филармонии вечером 13 января.

Начало в 19:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты здесь.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID