Стартовал первый межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб

Прием заявок продлится до 20 сентября 2023 года

10 августа стартовал общероссийский межбанковский финтех-акселератор, запущенный Ассоциацией российских банков (АРБ). Это первый подобный акселератор в России, он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес российских банков инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Партнером акселератора выступил Банк Уралсиб, который имеет многолетний опыт работы с инновациями в таком формате.

Мы благодарны АРБ за поддержку предложения Банка Уралсиб и запуск программы акселератора. Ключевая цель здесь – помочь банкам любого уровня получить доступ к инновациям. Акселерация нужна, чтобы подготовить инновационный продукт к использованию. Именно акселератор даст возможность проектам презентовать свои решения сразу десяткам банков и получить интересные заказы,

– отметил Председатель Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

Акселератор – это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Основным форматом отбора проектов станут дискуссии и питч-сессии, на которых представители инновационных стартапов смогут продемонстрировать потенциал и привлекательность своих идей и разработок перед широкой аудиторией банков-заказчиков. Наиболее зрелые проекты получат возможность пилотирования стартапов непосредственно в банках – акселератор дает возможность компаниям-победителям получить на эти цели до 10 миллионов рублей. Благодаря этому, помимо тестирования своих продуктов в реальной среде, стартапы получают ресурсы для дальнейшего развития, а также поддержку и профессиональную экспертизу в решении сложных задач.

Прием заявок в первый межбанковский акселератор открыт, он продлится до 20 сентября 2023 года, а финальный этап запланирован на ноябрь текущего года. Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом можно на сайте.

Оператор программы – Ассоциация «Финтех Старт». Она помогает финтех-экосистеме России развиваться и оказывает поддержку стартапам и инновациям. Организация реализует различные программы и инициативы для внедрения стартапов в банки и корпорации в России и СНГ.

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