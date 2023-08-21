Большинство автолюбителей считают полезными сервисы помощи на дороге

Подавляющее большинство автолюбителей считают полезными дополнительные сервисы помощи на дороге. Однако пользуется подобными сервисами пока лишь каждый шестой автомобилист (18%), чаще женщины, чем мужчины (21% против 17%), а приемлемая сумма за такие услуги, по оценкам опрошенных, – не более 5000 рублей в год. Остальным водителям хватает ОСАГО и каско. Попросить сторонней помощи автолюбители обычно готовы, если сломалась машина и требуется эвакуация автомобиля. Причем обращаются в таком случае за поддержкой чаще к водителям на трассе, друзьям или родственникам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

44% опрошенных автомобилистов садятся за руль ежедневно (50% мужчин и 38% женщин, 55% автомобилистов в возрасте 25-40 лет, 63% на Дальнем Востоке). Еще 36% управляют автомобилем несколько раз в неделю, а 5% - несколько раз в месяц.

Дальние поездки на расстояние более 200 километров в день ежедневно совершают 3%, несколько раз в неделю – 10%, несколько раз в месяц- 24%, в среднем раз в месяц - 15%, раз в два-три месяца - 18%, раз в полгода - 12%, раз в год и реже – 11%.

Более 80% при этом не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: 20% надеются на свои силы, 39% уповают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 22% - на полисы ОСАГО и каско. Из тех 18%, которые пользуются подобными сервисами, 13% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 5% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

Чаще других используют дополнительные сервисы помощи на дороге самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (25%), жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 24%). Реже всего делают это автолюбители во возрастной категории 56+ (14%) и жители Приволжского федерального округа (14%). Женщины пользуются такими сервисами несколько чаще, чем мужчины: 21% против 17%.

Интересно, что при этом 94% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге: 84% потому что непредвиденные обстоятельства никто не отменял, 10% - как подспорье для неопытных автомобилистов. Только 6% не видят необходимости в подобных комплексных сервисах: 3% рассчитывают на помощь других водителей в случае непредвиденных обстоятельств, еще 3% - на решение проблемы на месте или после вызова эвакуатора.

Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи на дороге (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), если сломалась машина (73%) и требуется эвакуация автомобиля (71%). Если закончилось топливо, за помощью готовы обратиться 45%, при разряженном аккумуляторе - 44%, в случае прокола колеса на дороге - 35%, если заблокировались двери - 27%. За технической консультацией на дороге обратились бы 22%, за юридической в случае ДТП – 17%. Только 1% уверенно заявили, что решат любую проблему на дороге сами, причем это были только мужчины, никто из опрошенных женщин не дал такого ответа.

30% согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тысяч рублей ей в год, еще 30% - от 2,5 до 5 тысяч рублей. 16% не против потратить на эти цели 5-10 тысяч рублей в год, 6% - 10-20 тысяч рублей, 2% - 20-30 тысяч рублей и еще 2% - свыше 30 тысяч рублей в год. При этом 14% не готовы в принципе платить за подобный сервис. Чаще всего так отвечали автолюбители в старшей возрастной категории 56-65 лет и жители Приволжского федерального округа (по 18%). Среди мужчин «отказников» больше, чем среди женщин: 16% против 11%.

В банке Открытие ежемесячная стоимость услуги автопомощи по подписке доступна по цене чашки кофе, защищая от многих возможных рисков на дороге.

* Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.