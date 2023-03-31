Стало известно, сколько мэрия готова истратить на лыжню «Фонтаны»

Совещание, которое состоялось в петрозаводской администрации 29 апреля, вновь показало, что муниципальная власть карельской столицы не очень доверяет городской общественности.

Мероприятие было посвящено развитию лыжни «Фонтаны». Выяснилось, что у администрации Петрозаводска уже есть не только разработанные проект, но и смета расходов. Шансы у горожан что-то принципиально изменить в планах благоустройства городской трассы фактически сведены к нулю.

Представитель КРОО «Велодвижение Карелии» Анастасия Неровная поинтересовалась, сколько стоит реализация проекта. «Если говорить про первый этап, то ориентировочная стоимость, про которую мы говорим по ПСД, порядка 60 миллионов», - сказала заместитель мэра Петрозаводска Наталья Кармазина. Она заметила, что «это не конечная сумма».

Чувствовалось, что названная сумма присутствующих в зале городских активистов впечатлила. Они попытались выяснить, на что мэрия планирует истратить столь внушительные бюджетные средства. И узнали много интересного. Подробности этой встречи вы найдете в статье нашего издания.