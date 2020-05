Стало известно, как долго коронавирус может жить в воздухе

Американские ученые выяснили, что микрочастицы COVID-19, которые выделяются вместе со слюной зараженного человека, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент проводился в закрытом боксе, который после облучался лазером: при помощи излучения частицы становились видимыми и их можно было посчитать.

«Наблюдения при помощи рассеяния высокочувствительного лазерного излучения выявили, что при громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения в временные промежутки от 8 до 14 минут», - отмечает источник.