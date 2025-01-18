Стали известны подробности ДТП с фурами в Карелии: их было три

О подробностях аварии с грузовиками в Лоухском районе сообщили в прокуратуре Карелии и показали фото с места ДТП. Три фуры двигались в одном направлении и столкнулись, есть пострадавший.

Инцидент случился утром, около 10 часов. В результате столкновения пострадал водитель одной из фур. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор Лоухского района Иван Панов.

В рамках проверки будут изучены соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и действия ответственных лиц. Прокуратура возьмет под контроль устранение последствий аварии, восстановление движения на трассе и установление всех обстоятельств произошедшего.

По итогам проверки планируется принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. // фото, видео: прокуратура Карелии