18 января 2025, 16:11
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с фурами в Карелии: их было три

Прокуратура взяла под контроль ДТП с грузовиками в Лоухском районе

О подробностях аварии с грузовиками в Лоухском районе сообщили в прокуратуре Карелии и показали фото с места ДТП. Три фуры двигались в одном направлении и столкнулись, есть пострадавший.

Инцидент случился утром, около 10 часов. В результате столкновения пострадал водитель одной из фур. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор Лоухского района Иван Панов. 

В рамках проверки будут изучены соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и действия ответственных лиц. Прокуратура возьмет под контроль устранение последствий аварии, восстановление движения на трассе и установление всех обстоятельств произошедшего. 

По итогам проверки планируется принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. // фото, видео: прокуратура Карелии

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