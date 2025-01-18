Следователи в Карелии выясняют обстоятельства малыша ребенка в колодец

В поселке Ильинский шестилетний ребенок провалился в открытый водопроводный колодец, наполненный водой. По факту происшествия следователи организовали проверку, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 17 января на улице Мошкина. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Олонецкой центральной районной больницы. Позже ночью ребенка перевели в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске. Врачи оказали ему необходимую помощь и стабилизировали состояние.

Следователи намерены детально разобраться в обстоятельствах происшествия и дать правовую оценку действиям всех, кто мог быть причастен к открытию колодца или не обеспечил его безопасность.

На данный момент мальчик находится под наблюдением медицинских специалистов, его состояние остается стабильным. // фото: скриншот видео