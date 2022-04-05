Стадион «Спартак» продолжает ждать старта работ по реконструкции

В Петрозаводске почти десятилетие идут разговоры вокруг требующего восстановления республиканского стадиона «Спартак». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Работы ведутся в соответствии с поручением президента от 8 июня 2020 года. Закончить процесс обещают к осени.

Планируется вовести западную, восточную и сборно-разборные трибуны на 700 мест, гостиничный комплекс на 50 мест с кафе, физкультурно-оздоровительный комплекс. По проекту предусмотрено футбольное поле с беговыми дорожками, сектора для толкания ядра и для прыжков в длину и с шестом. В региональном министерстве образования и спорта показали эскизы того, как может преобразиться «Спартак». После того, как будет готов проект, определят источник финансирования работ.

На прошлой неделе представители спортивных федераций Карелии направили предложения проектировщику для уточнения параметров объекта, сообщили в министерстве образования и спорта.

«В ходе проектирования возникали вопросы по размещению объектов на местности, в том числе в части собственности Союза карельских профсоюзов. Однако в данный момент удалось достичь консенсуса, решение вопроса на финальной стадии, проектирование продолжается»,

- пояснили в ведомстве.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что предполагаемая стоимость реконструкции в ценах 2021 года составляла 4,5 млрд рублей. Однако с учетом роста цен на стройматериалы, стоимость реконструкции может сильно измениться. Также пока не озвучиваются и конкретные сроки работ. В прошлом году в местных СМИ сообщалось, что сроки строительства установлены на 2024-2025 годы. (фото: эскизы предоставлены minedu.gov.karelia.ru)