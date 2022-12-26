Сруб новой Успенской церкви изготовят во Владимире

Для воссоздания сгоревшего в Кондопоге храма заготовили древесину. В начале 2023 года специалисты приступят к работам над срубом на производственной базе во Владимире. Об этом сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатора опубликовал фотографию заготовленного леса.

В городе бумажников будут готовить фундамент.

«Сгоревший храм приоткрыл историкам свои секреты: остатки фундамента церкви-предшественницы, части сохранившихся конструкций и даже захоронения из, как говорят археологи, нижних культурных слоев. Все это нужно изучить более детально», - написал губернатор.

Также специалисты воссоздают иконостас. Во время пожара в Успенской церкви одна из икон – Рождества Богородицы – была на реставрации. Сохранились еще две. Одна хранится в музее ИЗО, вторая – в музее «Кижи».

Успенская деревянная церковь сгорела в августе 2018 года. Ее поджег подросток, все здание и имущество уничтожил огонь.