Спортсмены из Карелии выиграли первенство Петербурга по полиатлону

Спортсмены из Ладвинской школы полиатлона приняли участие в первенстве Санкт-Петербурга по кроссовому полиатлону. Соревнования состоялись с 24 по 26 января, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Испытания включали в себя стрельбу, силовую гимнастику (подтягивания) и кросс. Никита Хвалынский завоевал золотую медаль в возрастной группе 21-23 года, а Никита Григорчук стал первым среди 14-15-летних юношей.

Впереди у карельских спортсменов всероссийские соревнования по зимнему полиатлону.

Напомним, Никита Хвалынский - победитель первенства России по зимнему многоборью и победитель первенства мира по кроссовому и лыжероллерному полиатлону 2016 года, член сборной РФ по кроссовому многоборью 2020 года.