28 января 2020, 14:29
Спортсмены из Карелии выиграли первенство Петербурга по полиатлону
Стартам в Северной столице предшествовали спортивные сборы карельских атлетов в Кавголово
Спортсмены из Ладвинской школы полиатлона приняли участие в первенстве Санкт-Петербурга по кроссовому полиатлону. Соревнования состоялись с 24 по 26 января, сообщает пресс-служба Минспорта РК.
Испытания включали в себя стрельбу, силовую гимнастику (подтягивания) и кросс. Никита Хвалынский завоевал золотую медаль в возрастной группе 21-23 года, а Никита Григорчук стал первым среди 14-15-летних юношей.
Впереди у карельских спортсменов всероссийские соревнования по зимнему полиатлону.
Напомним, Никита Хвалынский - победитель первенства России по зимнему многоборью и победитель первенства мира по кроссовому и лыжероллерному полиатлону 2016 года, член сборной РФ по кроссовому многоборью 2020 года.