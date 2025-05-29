Спиленное на кладбище дерево бросили на могилах

Неприятная ситуация произошла на кладбище в Лахденпохье. Кто-то спилил дерево, но не убрал за собой, а бросил, в итоге ветки оказались на чужих могилах.

Такую картину увидела 92-летняя женщина, которая из другого города приехала навестить могилы отца и матери.

«От увиденного слезы. Несколько лет назад в результате падения дерева мы меняли памятник. Но сейчас дерево срезано, отчетливо видны следы спила, так как рядом недавнее погребение (искренне соболезнуем), но ведь у кого-то хватило совести оставить стволы на других могилках… Дерево спилено выше, а стволы брошены…» - написали в паблике «Лахденпохья-Навсегда!»

Убрать спиленное дерево помогли двое мужчин. © «Петрозаводск говорит»