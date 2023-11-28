Специальную пушку для подавления пыли запустят на заводе в Медгоре

Медвежьегорские чиновники обратились в карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру из-за пыли с щебеночного завода. Ранее жители города вновь стали жаловаться на клубы пыли, на ситуацию обратила внимание депутат регионального парламента.

Пылящие места-грохота, дробилка, места пересыпки щебня с конвейеров укрыты и не открывались, так ответили местным чиновникам на предприятии ООО «Еврогранит». Также пообещали дополнительно укрыть тентом вибрационные сита.

Также на предприятии планируют подготовить к запуску туманообразующую пушку пылеподавления. Еще нужно выбрать место для этой установки. Работы планируют завершить 7-8 декабря. // фото VK-паблик «Медвежьегорский район»