Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в Сортавале

В Сортавале местные спасатели вытащили из воды тонувшего человека. Об этом сообщает паблик госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда получили сигнал о том, что в заливе Ляппяярви около городского моста в воде оказался мужчина. Специалисты КРПСС выехали на катере на место происшествия.

Спасателям удалось достать тонувшего из воды. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»