18 июля 2024, 11:25
Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в Сортавале
Сотрудники КРПСС вытащили из залива Ляппяярви человека, оказавшегося в воде
В Сортавале местные спасатели вытащили из воды тонувшего человека. Об этом сообщает паблик госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда получили сигнал о том, что в заливе Ляппяярви около городского моста в воде оказался мужчина. Специалисты КРПСС выехали на катере на место происшествия.
Спасателям удалось достать тонувшего из воды. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»