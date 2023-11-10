10 ноября 2023, 13:22
Современный стадион с трибунами и тренажерами открылся в Петрозаводске
Заниматься в ФОК около лицея № 40 могут школьники и все желающие
Новый стадион открыли около лицея № 40 в Петрозаводске. Это физкультурно-оздоровительный комплекс для всех горожан, сообщила и.о. мэра Инна Колыхматова.
Спорткомплекс состоит из современного стадиона с трибунами и беговыми дорожками. Там есть освещение и тренажерная площадка. Его построили на средства по нацпроекту «Демография».
На территории ФОК могут заниматься не только школьники, но и все желающие петрозаводчане. // фото: alexphotos/ freepik.com