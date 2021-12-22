Современный онкоцентр откроют к лету при Сортавальской ЦРБ

Жители Сортавалы пожаловались во время прямой линии с карельским губернатором на крайне тяжелую ситуацию, связанную с лечением онкозаболеваний. Для прохождения химиотерапии, лучевой терапии приходится ездить в Петрозаводск.

По словам жительницы Сортавалы, очень тяжело и накладно ездить раз в две недели в Петрозаводск для прохождения лечения. Пациентов интересовало, когда в Сортавальской больнице откроется онкоцентр.

Парфенчиков отметил, что подобные центры амбулаторной онкологической помощи уже появились в Сегеже и Костомукше.

- Мы приняли решение ускоренными темпами создать в Сортавальской ЦРБ такой же центр, - сказал Глава РК.

Он отметил, что в сортавальской больнице уже установлен новый томограф, приобретается новое эндоскопическое оборудование, создается центр для прохождения химиотерапии.

- Сегодня сформирована бригада онкологов, в том числе за счет привлечения специалистов из других регионов и даже из Республики Беларусь приехал врач-химиотерапевт, - заметил Парфенчиков.

За последний год в Сортавалу привлечено 10 врачей-специалистов. Первый межрайонный центр реабилитации онкобольных будет создан к лету 2022 года в Сортавале. // Фото: 2gis.com