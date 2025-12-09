Современную детскую площадку оборудовали в Сегеже в рамках проекта ТОС

Первый заместитель главы администрации Сегежского муниципального округа Алексей Королев подчеркнул значимость объединения местных жителей и выразил уверенность в дальнейшем развитии инициативы.

Этот объект для детей появился благодаря инициативе жителей. Спасибо, что вы объединились и реализовали свою задумку. Сегодня мы видим результат этого труда»,-

-сказал он.

Для «Дружбы поколений» детская площадка – первый проект, и, по словам членов ТОС, это только начало. В планах – участие в конкурсе следующего года для расширения функционала площадки.

Председатель ТОС Татьяна Иванкович выразила благодарность Министерству национальной и региональной политики Республики Карелия, администрации округа и местным жителям, поддержавшим идею строительства. Она отметила особую роль активной гражданской позиции каждого жителя в достижении общей цели.

После официальной части праздник продолжился увлекательной программой: веселые игры, необычные эстафеты, множество сюрпризов и сладких призов порадовали детишек.