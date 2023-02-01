01 февраля 2023, 14:44
Спорт

Современная спортивная площадка появится на Перевалке

На пустыре в Петрозаводске обустроят новый спортивный объект и высадят деревья

Современная спортплощадка появится на пустыре в микрорайоне Перевалка. Ее обустроят на улице Крылова, сообщили в пресс-службе Петросовета. Проект уже обсудили депутаты разных уровней и сотрудники мэрии.

На полузаброшенной территории поставят объект с резиновым покрытием. Заниматься на площадке спортом смогут и горожане старшего поколения, и молодежь.

Когда монтаж спортплощадки завершат, территорию озеленят. Для высадки деревьев используют специальный пересадчик крупномеров.

Работы по благоустройству начнутся в мае, когда это позволит сделать погода. // фото: freepik.com

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новости Карелии
Петрозаводск
спортивная площадка