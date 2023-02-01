01 февраля 2023, 14:44
Современная спортивная площадка появится на Перевалке
На пустыре в Петрозаводске обустроят новый спортивный объект и высадят деревья
Современная спортплощадка появится на пустыре в микрорайоне Перевалка. Ее обустроят на улице Крылова, сообщили в пресс-службе Петросовета. Проект уже обсудили депутаты разных уровней и сотрудники мэрии.
На полузаброшенной территории поставят объект с резиновым покрытием. Заниматься на площадке спортом смогут и горожане старшего поколения, и молодежь.
Когда монтаж спортплощадки завершат, территорию озеленят. Для высадки деревьев используют специальный пересадчик крупномеров.
Работы по благоустройству начнутся в мае, когда это позволит сделать погода. // фото: freepik.com