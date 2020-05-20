Совхозу Ведлозерский хотят выделить из бюджета полмиллиарда рублей

20 мая на парламентском комитете по бюджету и налогам были поддержаны поправки в бюджет Карелии на 2020 и плановые периоды 2021-2022 годов. Сам законопроект будет рассмотрен 21 мая на заседании ЗС РК.

В поправках речь идет о колоссальных суммах, которые карельское правительство готово выделить на поддержку государственного совхоза и выкуп животных и помещений, принадлежащих частному предприятию ООО «Видлица Агро».

Министр финансов Карелии Елена Антошина рассказала, что увеличение финансирования предусмотрено по программе социально-экономического развития Карелии. В 2020 году дополнительно выделяется 540 миллионов рублей, в 2021 году – 78,8 миллиона рублей.

По словам министра, 505 миллионов рублей правительство хотело бы направить государственному предприятию ОАО «Совхоз «Ведлозерский» на строительство роботизированной молочной фермы.

Из них 500 миллионов рублей – это федеральные деньги, а 5 миллионов рублей планируется выделить из резерва, предусмотренного на софинансирование федеральных проектов и программ.

Еще 40 миллионов рублей правительство предлагает в 2020 году истратить на дорожную инфраструктуру археологического комплекса «Беломорские петроглифы». В 2021 году на дорогу к комплексу «Беломорские петроглифы» планируется выделить 78,8 миллиона рублей.

Депутат Леонид Лиминчук предложил поправку, связанную с выкупом помещений и животных у ООО «Видлица Агро». На эти цели он считает возможным выделить из бюджета республики 67,5 миллиона рублей.

После выкупа крупного рогатого скота и помещений, принадлежащих ООО «Видлица Агро», рассказал Лиминчук, на месте частного предприятия появится «обособленное подразделение племенного хозяйства Ильинское». Поправку поддержали и в минфине РК, и в карельском минсельхозе.

Как известно, директор ООО «Видлица Агро» связывал решение собственника перевести хозяйство из Карелии в Ленинградскую область с политикой карельского минсельхоза, где в последние два года резко сократили государственные субсидии для частных сельхозпредприятий. О перекосах в распределении бюджетных средств открыто говорят директора и других негосударственных совхозах Карелии. Однако, минсельхоз продолжает щедро выделять деньги государственных совхозам, оставляя на мели частные сельхозпредприятия.

Бюджету Карелии в 2020 году эта стратегия карельского министерства обойдется как минимум в 67,5 миллионов рублей, которые правительство вынуждено тратить на выкуп ООО «Видлица Агро». Не исключено, что в ближайшее время придется искать деньги и на приобретение других частных совхозов, которые попали в сложную ситуацию, оказавшись без государственной поддержки.