Сотрудники «РКС-Петрозаводск» получили государственные награды

В День Государственного флага России сотрудники группы компаний «РКС – Петрозаводск» были отмечены как заслуженные работники сферы ЖКХ Республики Карелия.

В торжественной обстановке зала Благородного собрания Национального музея Карелии прошло вручение государственных и республиканских знаков отличия. В числе выдающихся представителей разных отраслей труда и служения были и сотрудники «РКС - Петрозаводск».

Ольга Никитина

За высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в области жилищно-коммунального хозяйства, Почетного звания заслуженных работников сферы ЖКХ удостоены:

- Первый заместитель главного управляющего директора ГК «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина

- Заместитель технического директора АО «ПКС - Тепловые сети» Ангелина Логинова

Награды вручал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, обращаясь к награжденным, он подчеркнул значимость их труда: «Это результат вашего упорства, любви к Родине, а значит, к семье, близким, к своему поселку, городу, республике и России. Вы – те, кто ведет за собой. А все вместе мы ведем нашу страну к очередной Победе, дальнейшему развитию и процветанию».

Ангелина Логинова

«РКС-Петрозаводск» гордится своими сотрудниками, чьи достижения и профессионализм находят признание на таком высоком уровне. Полученные награды – свидетельство вклада работников в устойчивое развитие сферы ЖКХ и обеспечение комфорта жителей Петрозаводска.

Фото: «РКС-Петрозаводск»