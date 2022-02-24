Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли попавшей в передрягу женщине

Вечером во вторник сотрудники ДПС при патрулировании заметили припаркованный на обочине автомобиль «Форд» и стоявшую рядом растерянную женщину, сообщает пресс-служба ГИБДД Петрозаводска.

Инспекторы остановились, чтобы выяснить, что случилось. Оказалось, что в машине горожанки было пробито колесо, и она ничего не могла сделать.

Сотрудники ДПС помогли женщине и заменили колесо, после чего автоледи продолжила свой путь. Фото источника