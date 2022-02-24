24 февраля 2022, 17:25
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли попавшей в передрягу женщине
На Комсомольском проспекте полицейские поменяли колесо в машине автоледи
Вечером во вторник сотрудники ДПС при патрулировании заметили припаркованный на обочине автомобиль «Форд» и стоявшую рядом растерянную женщину, сообщает пресс-служба ГИБДД Петрозаводска.
Инспекторы остановились, чтобы выяснить, что случилось. Оказалось, что в машине горожанки было пробито колесо, и она ничего не могла сделать.
Сотрудники ДПС помогли женщине и заменили колесо, после чего автоледи продолжила свой путь. Фото источника