Мэрия сообщила, на каких улицах Петрозаводска убирают снег и наледь

Парки, скверы, лестничные спуски и другие элементы пешеходной инфраструктуры карельской столицы содержит подрядчик по муниципальному контракту. В мэрии рассказали, что работы Городской комбинат благоустройства ведет ежедневно.

Каждый день от снега очищают лестничные спуски и посыпают их противолгололедными материалами.

Сейчас эти работы идут на улицах Антонова, Фрунзе, Калинина, Корабелов, Краснофлотской, Сусанина, Ключевой, Антикайнена, Октябрьском проспекте, набережной Ла-Рошель, в парке Сенаторка и пешеходном тоннеле на улице Горького.

Сотрудники комбината чистят дорожки и площадки, борются с наледью в скверах Аквамарин, Центральном, Вечный Огонь, Бородинском, Маршала Мерецкова, Анны Лисицыной, Марии Мелентьевой, Василия Зайцева, Маршала Жукова, в Губернаторском саду, в парках Ямка, Зарецком, Лес Победы, на аллеях Березовой, Дружбы и Воинской Славы, на бульваре Победы, на Онежской набережной, а также в Соломенском парке возле мемориала в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. // Фото: источник