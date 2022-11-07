Сотрудница школы умерла на рабочем месте в российском регионе

Сотрудница одной из школ города Ухта в республике Коми умерла прямо на рабочем месте в здании образовательного учреждения. Об этом пишет «Лента.ру».

Трагедия произошла днем 2 ноября. Отмечается, что женщина была заведующей производством. Она поднялась на четвертый этаж здания школы, где почувствовала себя плохо. Спасти сотрудницу не удалось.

В произошедшем разбираются компетентные органы. Создана комиссия по расследованию смерти работницы школы. Фото: unsplash.com