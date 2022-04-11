Сомнолог опроверг миф о вреде позднего засыпания

Медики часто говорят, что ложиться спать поздно вредно для здоровья. Якобы это нарушает выработку особых «ночных» гормонов. Профессор Роман Бузунов заявил, что это миф, пишет «Доктор Питер».

Врач-сомнолог считает, что если человек поздно ложится или встает – это обычно не вредно для его здоровья. Чтобы такой распорядок был безопасным, важно придерживаться постоянного режима сна и «высыпать» свою норму. Специалист полагает, что даже если ложиться лишь под утро, организм подстроится.

- Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи,

- пояснил врач.

Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну он напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7-10 дней подстраиваются под новое расписание. // Фото: Katniss12/pixabay.com