Солнце раскалит воздух в Карелии до плюс 33 градусов

Жара не отступит в начале рабочей недели. Солнце продолжит раскалять воздух в столице и районах Карелии. Это следует из прогноза регионального Гидрометцентра на 21 июня.

Начало недели в Петрозаводске будет засушливым. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +18, +20. Днем столбик термометра поднимется до +30, +32. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также переменная облачность. По северным районам прогнозируется кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19, на севере +10, +15. Днем воздух прогреется до +28, +33, на севере местами +20, +25.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +28;

В Кондопоге ночью +19, днем +31;

В Медвежьегорске ночью +19, днем +32;

В Олонце ночью +16, днем +32;

В Пудоже ночью +15, днем +33;

В Сегеже ночью +20, днем +32;

В Сортавале ночью +15, днем +27;

В Суоярви ночью +18, днем +31. (фото «Петрозаводск говорит»)