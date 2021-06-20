Солнце раскалит воздух в Карелии до плюс 33 градусов
Жара не отступит в начале рабочей недели. Солнце продолжит раскалять воздух в столице и районах Карелии. Это следует из прогноза регионального Гидрометцентра на 21 июня.
Начало недели в Петрозаводске будет засушливым. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +18, +20. Днем столбик термометра поднимется до +30, +32. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии также переменная облачность. По северным районам прогнозируется кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19, на севере +10, +15. Днем воздух прогреется до +28, +33, на севере местами +20, +25.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +28;
В Кондопоге ночью +19, днем +31;
В Медвежьегорске ночью +19, днем +32;
В Олонце ночью +16, днем +32;
В Пудоже ночью +15, днем +33;
В Сегеже ночью +20, днем +32;
В Сортавале ночью +15, днем +27;
В Суоярви ночью +18, днем +31. (фото «Петрозаводск говорит»)