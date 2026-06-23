Соцфонд: 98% ветеранов СВО поправили здоровье на реабилитации

Особое внимание специалисты уделяют работе с последствиями стресса, полученного бойцами в зоне спецоперации

Фото: Сгенерировано ИИ/GigaChat

Социальный фонд России дал оценку результатов лечения демобилизованных бойцов в своих центрах. Как сообщает пресс-служба СФР, мониторинг физического состояния ветеранов показал, что благодаря пройденным в этом году процедурам состояние здоровья улучшилось у 98% участников СВО.

После пройденной реабилитации у ветеранов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы улучшение зафиксировано в 98,2% случаев. У пациентов с заболеваниями центральной нервной системы — в 96,9%. Отмечено уменьшение болевого синдрома у 76,4% бойцов, улучшение двигательных функций — у 68,5%,

— уточнили в Соцфонде.

Как отметили в организации, важная часть реабилитации — восстановление психоэмоционального состояния ветеранов. Справляться с последствиями стресса, полученного в зоне боевых действий, пациентам центров СФР помогают медицинские психологи и психотерапевты, и с начала года специалисты отметили улучшение коммуникативной активности у 94,7% ветеранов.

В Соцфонде также напомнили, что с 2026 года участники СВО могут не только рассчитывать на компенсацию расходов на дорогу до реабилитационных центров Социального фонда и обратно, но и заранее получать проездные билеты на все виды транспорта. Кроме того, ветераны СВО с первой группой инвалидности и те, кто нуждается в сопровождении по медпоказаниям, теперь могут приезжать на лечение вместе с помощником, которому также оплачиваются дорога, проживание и питание в центре.