Собаки набросились на женщину с ребенком в российском городе

В Иркутской области стая бездомных собак набросилась на женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 марта в Братске. Горожанка с трехлетним сыном шли по улице, когда на них напали животные. В итоге дошкольник был укушен. Малышу потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о халатности. Выясняются обстоятельства случившегося.

Следователи намерены дать оценку действиям сотрудников администрации города, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.