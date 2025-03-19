19 марта 2025, 12:33
Собаки набросились на женщину с ребенком в российском городе
В Иркутской области возбуждено уголовное дело после нападения животных на людей
Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus
В Иркутской области стая бездомных собак набросилась на женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел 17 марта в Братске. Горожанка с трехлетним сыном шли по улице, когда на них напали животные. В итоге дошкольник был укушен. Малышу потребовалась медицинская помощь.
По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о халатности. Выясняются обстоятельства случившегося.
Следователи намерены дать оценку действиям сотрудников администрации города, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.