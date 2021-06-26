Снятый с поезда мужчина неплохо отдохнул в Карелии за счет северянина

62-летний житель Кемского района сообщил в полицию о том, что кто-то совершает покупки по его банковской карте. Со слов мужчины, он где-то оборонил карту, а спустя время ему стали приходить смс о снятии денег. Мужчина карту заблокировал, но к тому времени с его счета было списано около 13 тысяч рублей, рассказали в МВД.

Полиция выяснила, что к хищению причастен 50-летний житель Вологодской области, проездом оказавшийся на севере Карелии. Мужчина ехал с вахты домой, но его сняли с поезда за неподобающее поведение.

Оказавшись в чужом городе, гость решил праздно провести время. На улице он нашел чужую банковскую карту, по которой расплатился в магазине за спиртное. Но спустя время карту заблокировали, и он избавился от нее. По признакам кражи возбуждено уголовное дело. (фото nsktv.ru)