Снос «Невского пассажа» в Петрозаводске стал гораздо реальнее

Незаконную пристройку «Невский пассаж» на проспекте Александра Невского в Петрозаводске могут снести. Компания уже разрабатывает проект для демонтажа.

По информации источника «Вестей Карелии», это фактически заключительные работы. Когда их завершат, судьба объекта прояснится.

Задача подрядной организации - провести дорогостоящие экспертизы здания для оценки возможности выполнения судебного решения о сносе. Важно, чтобы демонтаж не повлек за собой повреждений самого строения и какой-либо ущерб для его жильцов.

На основании работы экспертов будет подготовлено заключение, которое определит, можно ли осуществить снос без риска. Этот документ может стать финальной точкой в резонансном деле вокруг пристройки к магазину.

Источник уточнил, что снос возможен, однако потребует значительных затрат. Эти расходы должны быть возложены на владельцев пристройки. // фото: Яндекс.Карты